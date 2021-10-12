يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بالعلامة الكاملة، وميلان يلاحقه.





جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي

وتقدم فريق يوفنتوس في الترتيب بعد الفرز على تورينو بنتيجة (1-0)، وروما حقق فوزًا على إمبولي بنتيجة (2-0).





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم كالآتي:-





1 نابولي، 21 نقطة.

2 ميلان، 19 نقطة.

3 إنتر ميلان، 17 نقطة.

4 روما، 15 نقطة.

5 فيورنتينا، 12 نقطة.

6 لاتسيو، 11 نقطة.

7 يوفنتوس، 11 نقطة.

8 أتالانتا، 11 نقطة.

9 بولونيا، 11 نقطة.

10 إمبولي، 9 نقاط.

11 تورينو، 8 نقاط.

12 هيلاس فيرونا، 8 نقاط.

13 أودينيزي، 8 نقاط.

14 ساسولو، 7 نقاط.

15 سامبدوريا، 6 نقاط.

16 جنوى، 5 نقاط.

17 فينيزيا، 5 نقاط.

18 ساليرنيتانا، 4 نقاط.

19 سبيزيا، 4 نقاط.

20 كالياري، 3 نقاط.