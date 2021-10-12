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ظهور غيوم في سماء محافظة سوهاج وتلاشيها بعد دقائق

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:06 ص
غيوم
غيوم
أيمن الجرادي
كست بعض الغيوم، صباح اليوم الثلاثاء، سماء محافظة سوهاج، ولكن سرعان ما تلاشت تلك الغيوم وعاودت الشمس الظهور مرة أخرى، مع ارتفاع بسيط فى درجات الحرارة.

غيوم بمحافظة سوهاج
لم تؤثر تلك الغيوم بمحافظة سوهاج على حركة السير بالطرقات الرئيسية أو الفرعية، ومارس المواطنون حياتهم الطبيعية بالذهاب للعمل وقضاء متطلباتهم المنزلية دون أدنى تأثير.

أيضا لم تؤثر تلك الغيوم على حركة سير السيارات في الطرقات بشتى أنواعها، مع وجود تعليمات من مرور سوهاج لقائدي السيارات بتوخي الحذر الشديد والالتزام بالسرعات المحددة منعا لوقوع حوادث.

الأرصاد الجوية
جدير بالذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقعون أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء،

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