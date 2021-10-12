مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يخالف المسار ويهبط 0.13% بمنتصف الجلسة





تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في منتصف التعاملات ، بعد ارتفاعه مع بداية الجلسة ، وذلك بسبب ضغوط بيعية قوية من قبل الأجانب والعرب علي الأسهم القيادية .





مؤشرات البورصة المصرية





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13%، ليصل عند مستوى 10704 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2691.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 364.3 نقطة.





فئات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى قيمة بيع 806.4 مليون جنيه، مقابل توجه المستثمرين الاجانب والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 1.4 مليون جنيه و 804.9 مليون جنيه على التوالي.