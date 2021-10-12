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فرنسا تعلن مقتل 3 مهاجرين بينهم جزائريان صدمهم قطار في جنوب البلاد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:14 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات

لقي 3 مهاجرين حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممدون على القضبان.

                                         

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية، إن 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو.

 

ولفتت متحدثة الشرطة الفرنسية، إلى أن 3 منهم لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة. ولم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.

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مهاجرين قطار فرنسا

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