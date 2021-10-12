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فرنسا تعلن مقتل 3 مهاجرين بينهم جزائريان صدمهم قطار في جنوب البلاد
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:14 ص
وكالات
لقي 3 مهاجرين حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممدون على القضبان.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية، إن 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار
بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم
قطار متجه إلى بوردو.
ولفتت متحدثة الشرطة الفرنسية، إلى أن 3 منهم لقوا حتفهم على الفور فيما
أصيب آخر بجروح خطيرة. ولم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.