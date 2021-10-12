فرنسا تعلن مقتل 3 مهاجرين بينهم جزائريان صدمهم قطار في جنوب البلاد

لقي 3 مهاجرين حتفهم في جنوب غرب فرنسا بعد أن صدمهم قطار وهم ممدون على القضبان.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية، إن 4 مهاجرين كانوا على مسار القطار بالقرب من سان جان دو لوز حوالي الساعة الخامسة صباحا بتوقيت وسط أوروبا عندما صدمهم قطار متجه إلى بوردو.

ولفتت متحدثة الشرطة الفرنسية، إلى أن 3 منهم لقوا حتفهم على الفور فيما أصيب آخر بجروح خطيرة. ولم يتضح سبب استلقائهم على القضبان.