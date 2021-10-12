زاهي حواس يتفقد كشف باليرمو الأثري بإيطاليا ويلتقي عمدة المدينة

تفقد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس الكشف الأثري الجديد الذي تقوم به بعثة حفائر جامعة باليرمو بإيطاليا، وأسفرت الحفائر عن مدينة ضخمة تعود الي العصر الهلينستيي وحتي العصر الروماني.



وفي المساء استقبل السيد "ليولكا أورلندو" عمدة المدينة الدكتور "حواس" ويعتبر عمدة المدينة أشهر عمدة في إيطاليا، والذي قام بمحاربة المافيا وكتب كتاب عن المافيا نُشر بجميع اللغات بعنوان" الحرب مع المافيا"، ومن المعروف أيضًا أن هذا العمدة مناصر للقضية الفلسطينية ويضع علم فلسطين على مدخل مقر رئاسة العمودية.



وأشاد العمدة بالطفرة التي تحدث في مصر والاكتشافات الأثرية التي تحدث في مصر، وجهود الحكومة المصرية في الحفاظ علي الأثار والتراث.