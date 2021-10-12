الأرصاد تكشف سبب أمطار الأمس وموعد انتهاءها (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت توقعات تشير لوجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة من منتصف اليوم، ولكن الأمطار بدأت ساعتين مبكرًا عن التوقع.





وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه كان متوقع سقوط أمطار رعدية على سيناء وخليج السويس ومدن القناة وشمال الصعيد، بسبب المنخفض السوداني الموسمي الذي بدأ يمتد بشكل ملحوظ، والذي يؤثر خلال فصل الخريف على محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعادة ما يكون مصحوب بسيول ولكن في هذه الحالة كانت الامطار من خفيفة لمتوسطة الشدة لكنهها كانت رعدية على معظم مناطق الجمهورية طوال ليلة أمس ومتوقع أن تستمر الأمطار حتى ظهر اليوم.





وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بعد ظهر اليوم تمتد الأمطار لمدن القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وبعض المناطق من سيناء، وتكون رعدية ومتوسطة الشدة على سيناء، مشددة على أنه حتى الآن جميع الامطار خفيفة لمتوسطة وليس هناك أي خطورة منها، وسوف تنتهي تمامًا الثانية ظهرًا لتعود الاجواء لاعتدالها وسطوع أشعة الشمس.



