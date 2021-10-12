ختام المهرجان الكشفي الـ 41 والإرشادي الـ 28 لجوالي جامعة حلوان

اختتمت جامعة حلوان فعاليات المهرجان الكشفى الـ 41 والمهرجان الإرشادي الـ 28 لجوالي كليات جامعة حلوان، والتى نظمته إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



جامعة حلوان

ومن جانبه، أفاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، بأن مثل هذه المهرجانات تساهم في نشر الحركة الكشفية، وتعمل على تعزيز الروح القيادية ونشر ثقافة العمل الجماعي لدى الطلاب، إلى جانب إكسابهم المزيد من المهارات والخبرات، وغرس روح التطوع، وحب العمل والتعاون وخدمة الآخرين، والمساهمة في خدمة المجتمع، كما يساهم فى ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.



وفى نفس السياق، أوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأنشطة الطلابية تساهم في تدريب الطلاب، والمساهمة فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.



نتائج المهرجان الكشفى الـ 41

وأسفرت نتائج المهرجان الكشفى الـ 41 والإرشادى الـ 28 لجوالة جامعة حلوان حيث جاءت نتيجة المهرجان الكشفى الـ41 بحصول كلية التجارة وإدارة الأعمال على المركز الأول، وحصول كلية الفنون الجميلة على المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث كلية الفنون التطبيقية، وجاءت نتيجة "المهرجان الإرشادي الـ 28 بحصول كلية التجارة وإدارة الأعمال على المركز الأول، وحصلت كلية التربية الفنية على المركز الثاني، وجاء المركز الثالث من نصيب كلا من كلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية، وقام بتحكيم المهرجان

نخبة من قادة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والجامعات وقادة تدريب منتخبات الجامعة، وكذلك تحكيم المجال الدينى علماء من الأوقاف بإشراف الشيخ هشام رمضان مسئول الإرشاد الدينى بالجامعة.



أشرف على هذا المهرجان الأستاذ الدكتور بلال عبد العزيز مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة ومدير المهرجان، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وبمشاركة القيادات الطلابية، على السيد رئيس الاتحاد، وعمر حمدى قائد المهرجان وأمين اللجنة العليا، ومى سلامة قائدة المهرجان الإرشادي.



وقد تضمن حفل الختام مراسم تحية العلم وطابور عرض للكليات المشاركة من البوابة الرئيسية الى قاعة الأستاذ الدكتور حسن حسنى، كما تضمن ندوة عن آليات تربية الانتماء لدى الطالب الجامعى. (بطولات أكتوبر ١٩٧٣ نموذجا) وحاضر بها الأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، كما تضمن المهرجان العديد من مجالات التسابق والمجالات تتضمن العديد من المسابقات منها مسابقة ( الدين الحياة _ التطبيقات البيئية والعلمية_الاقتصاد والمواطنة _ الخدمة العامة وتنمية المجتمع _ الفنون والآداب _ التطلع للقيادة _ المهارات والفنون الكشفية _ المهارات والفنون الإرشادية _ القيم والاتجاهات _الكرنفال).