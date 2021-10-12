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"فرنسا 2030".. ماكرون يكشف عن خطة استثمارية بقيمة 30 مليار يورو

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:28 ص
ماكرون
ماكرون
منار طارق
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن خطة استثمارية مدتها خمس سنوات بقيمة 30 مليار يورو (35 مليار دولار) تهدف إلى تعزيز الشركات الصناعية والابتكار.

وقال لمجموعة من رجال الأعمال: "يجب أن نخوض معركة الابتكار والتصنيع في نفس الوقت"، مضيفًا: "نحتاج إلى بلد ينتج أكثر".

في حديثه قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، قال ماكرون إن خارطة الطريق طويلة المدى التي وضعها، والتي أطلق عليها اسم "فرنسا 2030"، ستعطي دورًا رئيسيًا للشركات الناشئة الصغيرة والمرنة في بناء المستقبل الصناعي لفرنسا جنبًا إلى جنب مع الشركات العملاقة الراسخة.

في إشارة إلى النقص في أقنعة الوجه عندما اندلعت جائحة كوفيد 19 لأول مرة، قال ماكرون إن الأزمة أظهرت، من جانب، نقطة ضعف حقيقية للجميع، وعلى الجانب الآخر، مدى أهمية الابتكار والإنتاج الصناعي بالقرب من الوطن. واضاف "يجب أن نعيد بناء إطار الاستقلال المنتج لفرنسا وأوروبا".

تأتي 30 مليار يورو بالإضافة إلى خطة التعافي البالغة 100 مليار يورو التي تم الإعلان عنها العام الماضي لمساعدة فرنسا على مواجهة جائحة فيروس كورونا، وخصص جزء كبير منها لتعزيز سياسات الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.

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ماكرون فرنسا 2030

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