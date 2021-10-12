البيئة: مصر لديها 30 ألف نوع من الكائنات الحيوانية والنباتية (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن مصر تتميز بتنوع بيولوجي فريد من نوعه، إذ أن لديها نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحيوانية والنباتية منهم 143 نوع ذات أهمية عالمية كبيرة.





وأضاف "حمادة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أننا نعمل على الحفاظ على النظم البيئية في مصر، مثل النظم البحرية والصحراوية والزراعية، وفي سبيل ذلك اتخذنا مجموعة كبيرة من الإجراءات، موضحًا أن مصر عضو في جميع الاتفاقيات التي تضمن حماية التنوع البيولوجي، كما يوفر الدستور المصري الحماية للمحميات الطبيعية ويؤكد حق الشعب المصري في الاستفادة منها.



