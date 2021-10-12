محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور

افتتاح كورنيش النيل بالمنشاة

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ مشروع طريق الكورنيش بطول كيلو و200 متر، حيث شملت الأعمال رصف طريق مزدوج، وتركيب أعمدة الإنارة، والبردورات، وأعمال الدهانات والتجميل، وإنشاء حديقة السماكين العامة؛ لفتح متنفس طبيعي لأهالي المنشأة.

طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

وهنأ "الفقي" أهالي المنشأة بافتتاح الطريق الجديد، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بجميع مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعديد من المبادرات التنموية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.



افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، طريق كورنيش النيل لمركز ومدينة المنشأة، عقب الانتهاء منها بتكلفة 7 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المنشأة، لمتابعة المشروعات الجاري العمل بها، والوقوف على نسب التنفيذ، بحضور النائبة رقية الهلال، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشأة.