Advertisements

محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:34 ص
الافتتاح
الافتتاح
أيمن الجرادي
افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، طريق كورنيش النيل لمركز ومدينة المنشأة، عقب الانتهاء منها بتكلفة 7 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المنشأة، لمتابعة المشروعات الجاري العمل بها، والوقوف على نسب التنفيذ، بحضور النائبة رقية الهلال، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشأة.
افتتاح كورنيش النيل بالمنشاة
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ مشروع طريق الكورنيش بطول كيلو و200 متر، حيث شملت الأعمال رصف طريق مزدوج، وتركيب أعمدة الإنارة، والبردورات، وأعمال الدهانات والتجميل، وإنشاء حديقة السماكين العامة؛ لفتح متنفس طبيعي لأهالي المنشأة.
طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية
وهنأ "الفقي" أهالي المنشأة بافتتاح الطريق الجديد، مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بجميع مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعديد من المبادرات التنموية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.
محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور
محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور
محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور
محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور
محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور
محافظ سوهاج يفتتح طريق كورنيش النيل بالمنشاة بتكلفة 7 ملايين جنيه.. صور

الكلمات المفتاحية

محافظات محافظ الفجر محافظات التنمية المحلية بصعيد مصر أخبار المحافظات أخبار الفجر

أخبار تهمك

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة توسكر الكيني

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 20 ساعة

قراران جمهوريان جديدان من الرئيس السيسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد إصابة الشناوي مع منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

أجاي ينهي أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل أشرف بن شرقي بعد طلب الأهلي التعاقد معه

منذ يوم

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:37 ص

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

08:40 ص

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

11:30 ص

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

08:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements