البابا تواضروس يستقبل مجلس كنيسة مارجرجس وأبي سيفين بمدينة نصر





البابا تواضروس الثاني

وقدم أعضاء المجلس تقريرًا لقداسة البابا عن الخدمة في الكنيسة والرؤية المستقبلية لها.



المقر البابوي بالقاهرة

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل في المقر البابوي بالقاهرة أمس ثلاثة من السفراء الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا لتمثيل مصر في دول ناميبيا والفاتيكان والسويد، وهم: "السفير وائل لطفي سفير مصر في ناميبيا، والسفير محمد طلعت سفير مصر في الفاتيكان، والسفير أحمد عادل سفير مصر في السويد".



تمنى قداسة البابا لهم التوفيق والنجاح في عملهم الجديد، ودار حوار معهم حول دور الكنائس القبطية في المهجر ولا سيما الخدمات الطبية التي تقدمها الكنيسة في أفريقيا، كما تناول اللقاء أهمية تنشيط الدعوة لزيارة مسار العائلة المقدسة، في مصر.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء مجلس كنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين بالواحة بمدينة نصر.