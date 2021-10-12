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فريق ألماني يكرم نجم المانشافت بطريقة مميزة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:30 ص
ماتياس جينتر
ماتياس جينتر
وكالات
غيّر نادي مارتش الألماني لكرة القدم، المنافس في إحدى مسابقات دوري الدرجات الدنيا، اسم استاده ليحمل اسم لاعبه السابق ماتياس جينتر المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014.

وذكرت قناة "شبورت 1" التلفزيونية، أن نادي مارتش كشف عن قراره على هامش مباراته أمام هايترزهايم، مشيرا إلى أن الاستاد لم يعد يحمل اسم "فالدشتاديون" وإنما أصبح استاد "ماتياس حينتر شبورت بارك".

ولم يحضر جينتر (27 عاما) مباراة الفريق؛ بسبب تواجده مع المنتخب الألماني المنافس في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لكنه وجه رسالة عبر مقطع فيديو، ووعد بأن يزور نادي مارتش عندما يسمح الوقت.

وكان جينتر قد انضم في طفولته إلى نادي مارتش، الذي يقع بالقرب من فرايبورج، وقضى فيه الفترة ما بين عامي 1998 و2005، قبل أن ينتقل إلى قطاع الناشئين بنادي فرايبورج.

وبعدها انتقل جينتر إلى بوروسيا دورتموند في عام 2014، ثم انضم إلى بوروسيا مونشنجلادباخ في 2017.

وشارك جينتر في 44 مباراة مع المنتخب الألماني، وكان ضمن المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

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ماتياس جينتر على الهامش إلى كأس العالم 2022 أس العالم 2022

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