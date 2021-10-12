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محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:42 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أيمن الجرادي
قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة بمركز المنشاة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات، ومتابعة تطور الأعمال، بحضور النائبة رقية الهلال، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، ومشرفي المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الزوك الغربية على مساحة 1400 متر مربع، والجاري إنشاؤها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث بدأ العمل بها في أغسطس الماضي، والمقرر الانتهاء منها في 31 ديسمبر القادم، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، وقد بلغت نسبة التنفيذ 12%بالمشروع.

تفقد حياة كريمة بمركز المنشاة

كما تفقد المحافظ ومرافقيه أعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية البواريك، على مساحة 330 متر مربع، ويتكون من طابقين وضم " وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكاتب إدارية "، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 25%، وقد بدأ العمل بالمشروع في سبتمبر الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر القادم

ووجه "الفقي" بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع، موجهين الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ الإقليم على ما تشهده المحافظة من مشروعات غير مسبوقة في مختلف المجالات.
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»
محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمبادرة "حياة كريمة" بمركز المنشاة «صور»

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مصر سوهاج حياة كريمة الفجر اخبار الفجر

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