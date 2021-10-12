تعرّف على أبرز مواجهات الجولة الثالثة في مجموعة بحري

حرس الحدود ضيفا ثقيلا على صيد المحلة



الزرقـــا يستصيف الأولمبي



دكرنس المتصدر يسعى لتخطي دمنهور



المنصورة يبحث عن أول انتصار



شيكو يواجه بلدية المحلة



المصري بالسلوم يستضيف أبو قير



المجد السكندري مع كفر الشيخ







سبورتنج يواجه الحمام





يستضيف فريق سبورتنج بقيادة (أحمد فاروق) نظيره فريق الحمام بقيادة (عطيه صابر) في مباراة متكافئه بين الفريقان، حيث شهدت الجولة السابقة تعادل الحمام على ملعبه مع الأوليمبي (1-1) وتفوق سبورتنج على صيد المحلة (2-5) .





وكانت الجولة الإفتتاحية قد أسفرت عن فوز المجد على سبورتنج بنتيجة إعتبارية (2-0) وتعادل الحمام مع صيد المحلة (1-1).

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس مبارايات الأسبوع الثالث لمجموعة بحري والاسكندرية (المجموعة الثالثة) حيث تقاميستصيف صيد المحلة بقيادة (نبيل حلمي) نظيره حرس الحدود بقيادة (محمد حليم)، باستاد بلدية المحلة في مواجهة صعبة للفريق المحلاوي الذي يمتلك نقطة وحيدة من جولتين بعد تعادل مع الحمام (1-1) وهزيمة قاسية من سبورتنج (2-5)، فيما يسعى حرس الحدود الساعي للعودة لدوري الأضواء والشهرة استكمال انتصارته بعد فــوز أول في الجولة الماضية على حساب المجد السكندري (2-0) ولديه مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول امام الرجاء.يستضيف ملعب الزرقـــا بدمياط موادهة صعبة لأصحاب الأرض عندما يستضيف الزرقا بقيادة (محمد عبدالله) نظيره الاولمبي بقيادة (أحمد ساري) في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين خاصة بعد تعثر الزرقا أمام بلدية المحلة في الجولة الثانية (1-2)، ويمتلك الزرقا نقطة وحيدة من تعاجل سلبي أمام دمنهور في الأسبوع الأول، فيما يسعى الأولمبي العودة للانتصارات بعد فوزه في الجولة الاولى على بلدية المحلة بهدف، وتعادل سلبي في الجولة الثانية أمام الحمام.يسعى فريق دكرنس بقيادة (حسام عبدالعال) لتخطي عقبة دمنهور بقيادة (ياسر عبدالواحد) في مواجهة عاصفة بملعب دكرنس ضمن مواجهات الأسبوع الثالث، ويهدف دكرنس الفوز ضمان البقاء في صدارة المجموعة الثالثة بعد تصدره قمة المجموعة بفـوز على المنصورة (3-0) وتعادل أمام أبو قير للأسمدة سلبيا، فيما تنتظر جماهير دمنهور تحقيق فريها الفوز الاول بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين أمام الزرقــا (0-0) وبايونيرز (2-2).في محاولة لاستغلال أزامات الرجاء يبحث المنصورة بقيادة (بلبل بيومي) تحقيق الانتصار الأول على حساب الرجاء في المواجهة التي تجمع الفريقين بملعب الرجاء بمطروح في الجولة الثالثة، وكان المنصورة قد تلقى هزيمة قاسية على يــد دكرنس (0-3) في الجولة الاولى فيما تأجلت مواجهته الثانية أمام كفر الشيخ بسبب انتخابات مجلس إدارة المنصورة، فيما يسعى الرجاء التغلب على الظرروف الصعبة بعد رحيـــل جميع اللاعبين الجدد والمدير الفني نتيجة قرار الاتحاد الدولي بإيقاف القيد لفترتين لأسباب مادية، مما أجبر لجنة المسابقات على تأجيل مباريات الرجاء في الجولتين الماضيتين امام حرس الحدود وكفر الشيخ لحين توفيق أوضاعهم.يستصيف ملعب شربين مواجهة نارية سوف تجمع فريق شيكو الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني بقيادة (مصطفى مرعي) بضيفه بلدية المحلة بقيادة (حسن موسى) والتي يبحث فيها ابناء الدقهلية تحقيق الانتصار الأول بعد تعلدين في الجولتين الماضيتين أمام أبو قير للأسمدة (1-1) وأمام دمنهور (2-2). فيما يسعى بلدية المحلة مواصلة الانتصارات بعد فــوز صعب على الزرقا (2-1) في الأسبوع الثاني وهزيمة في الجولة الأولى أمام الأولمبي (0-1).يحضتن ملعب جماعة الأسكندرية مواجهة قوية ستجمع المصري بالسلوم الوافد الجديد لدوري القسم الثاني بقيادة (رضا الفداوي) بنظيره أبو قير للأسمدة بقيادة (أحمد الكأس)، في مباراة بيحث فيها أبناء السلوم تحقيق الفــوز الاول بعد تعادل في أولى المواجهات أمام كفر الشيخ (1-1) فيما تأجلت مباراة الجولة الثانية أمام المنصورة لتقام 25 نوفبر المقبل، في المقابل يبحث أبناء أحمد الكأس كسر التعادلات وتحقيق انتصار أول حيث تعادل الفريق المبارتين السابقتين أمام بايونيرز (1-1) ودكرنس (0-0)يحـــل فريق كفر الشيخ بقيادة (مصطفى عبده) ضيفا ثقيلا على المجد السكندري الصاعد حديثا للممتاز (ب) بقيادة (أحمد صالح) في مواجهة قوية، كان كفر الشيخ قــد تعادل في المباراة الاولى أمام المصري بالسلوم (1-1) وتاجلت ثاني المواجهات أمام الرجاء لتقام يوم 25 نوفمبر المقبل، فيما يؤملك المجـــد السكندري ثلاث نقاط من فوز اعتباري على سبورتنج (2-0)، وهزيمة أمام حرس الحدود نفس النتيجة.