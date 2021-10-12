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ننشر أماكن انقطاع التيار الكهربائي بالمنصورة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:33 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد كشك
كشفت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة، الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك نظرًا لعمل الصيانة الدورية، لمدة أربع ساعات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، ما سيؤثر على مناطق شارع نقابة الأطباء، وخلف استاد المنصورة الرياضي، والمستشفى الدولي، وأجزاء من منطقة المرور.

كما سيتم استكمال أعمال الصيانة يوم الخميس المقبل، ولمدة أربع ساعات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

حيث سيتم إجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات غرب المنصورة، وفقا لبرنامج الصيانة الدورية، للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، ما سيؤثر ذلك على مناطق مدينة مبارك، وخلف جامعة الأزهر.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة، المواطنين، والمخابز، والمستشفيات، وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية، باتخاذ اللازم خلال فترة انقطاع الكهرباء.

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