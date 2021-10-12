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موسكو: محادثات مع الولايات المتحدة لم تسفر عن أي تقدم بشأن المهمات الدبلوماسية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
منار طارق
نقلت وكالة أنباء انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن المحادثات التي جرت، اليوم الثلاثاء، بين روسيا والولايات المتحدة فشلت في إحراز أي تقدم كبير في الخلاف بشأن البعثات الدبلوماسية للبلدين، ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور في العلاقات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي إن اقتراح الكونجرس الأمريكي بطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة سيؤدي إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، إذا تم تنفيذه. وقال ريابكوف إن محادثته مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند كانت مفتوحة ومفيدة، لكن مواقف الطرفين لا تزال على خلاف.

وعلي صعيد اخر، قال الكرملين إنه لا يتفق مع تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا بأن سيادة اليابان تمتد إلى سلسلة من الجزر تعرفها طوكيو باسم الأقاليم الشمالية، وأنها في الواقع جزء من روسيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "نحن لا نتفق مع مثل هذا البيان."

واضاف "هذه أراضي روسية، وقد أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا إرادتها السياسية على مختلف المستويات لمواصلة الحوار مع اليابان لإيجاد حلول للقضايا الحساسة التي لا تزال على جدول الأعمال."

يعود الخلاف الإقليمي حول بعض الجزر، المعروفة في الكوريلس في روسيا، إلى الوقت الذي استولى عليه الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومنع النزاع روسيا واليابان من توقيع معاهدة سلام رسمية.

الكلمات المفتاحية

روسيا والولايات المتحدة المهمات الدبلوماسية

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