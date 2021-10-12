Advertisements

السيسي في قمة المجر: "أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس" (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية جدًا للتقدم والتحضر في جميع المجالات والجهد الذي بذل خلال السبع سنوات الماضية خير دليل على ذلك؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش قمة فيشجراد مع مصر، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر أطلقت مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان بالريف المصري بتكلفة تصل لـ 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات؛ لتغير حياة الناس في كافة المجالات في التعليم والصحة والطرق والصرف الصحي ومحطات المعالجة ومياه الري.

وتابع الرئيس السيسي، موجها حديثه للدول الأوروبية: "أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل، وتفهم دول تجمع فيشجراد لما يحدث في مصر مهم لكنه ليس كافي، ومن المهم أن يتفهم الأصدقاء الأوروبيين ما يحدث في مصر، فنحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، ولا نحتاج من يتحدث عن وجود تجاوز في حقوق الإنسان لدينا، أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، 65% منهم شباب لديه أمل، وهذا امر ليس باليسير".

الكلمات المفتاحية

مصر حقوق الإنسان تجمع فيشجراد المصريين السيسي

أخبار تهمك

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد أقل من شهر.. زلزال كريت يصل للقاهرة والإسكندرية بقوة 6.4

منذ ساعة

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. هزة أرضية تضرب القاهرة والإسكندرية فى ذكرى زلزال 1992

منذ ساعة و نصف

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة رحيل نجمه في الشتاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضبط بائعة متجولة بالمترو عرضت ملابسات نسائية بالعلن

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"نقلة نوعية".. كيف أحيا "السيسي" العلاقات الخارجية المصرية؟

برلماني: حديث السيسي أخرس كل الألسنة التي حاولت التشكيك في نزاهة الجيش

عاجل.. السيسي يستقبل وزير خارجية التشيك

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

يشارك بها الرئيس السيسي.. ماذا تعرف عن قمة دول تجمع فيشجراد؟

وزير الخارجية يكشف أهمية مشاركة مصر بقمة "فيشجراد" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

11:59 ص

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

10:37 ص

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements