السيسي في قمة المجر: "أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس" (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية جدًا للتقدم والتحضر في جميع المجالات والجهد الذي بذل خلال السبع سنوات الماضية خير دليل على ذلك؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش قمة فيشجراد مع مصر، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر أطلقت مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان بالريف المصري بتكلفة تصل لـ 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات؛ لتغير حياة الناس في كافة المجالات في التعليم والصحة والطرق والصرف الصحي ومحطات المعالجة ومياه الري.



