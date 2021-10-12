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السيسي في قمة المجر: "أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس" (فيديو)
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:37 م
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية جدًا للتقدم والتحضر في جميع المجالات والجهد الذي بذل خلال السبع سنوات الماضية خير دليل على ذلك؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش قمة فيشجراد مع مصر، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر أطلقت مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان بالريف المصري بتكلفة تصل لـ 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات؛ لتغير حياة الناس في كافة المجالات في التعليم والصحة والطرق والصرف الصحي ومحطات المعالجة ومياه الري.
وتابع الرئيس السيسي، موجها حديثه للدول الأوروبية: "أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل، وتفهم دول تجمع فيشجراد لما يحدث في مصر مهم لكنه ليس كافي، ومن المهم أن يتفهم الأصدقاء الأوروبيين ما يحدث في مصر، فنحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، ولا نحتاج من يتحدث عن وجود تجاوز في حقوق الإنسان لدينا، أنا مسئول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، 65% منهم شباب لديه أمل، وهذا امر ليس باليسير".