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شاهد..أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي من دبي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:42 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
نادين نجدي
نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وارتدت "هيفاء" بشكير روب أبيض اللون،، تركت شعرها منسدلًا، وعلقت على الصور قائلة:" صباح الخير عالناس الغير ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

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هيفاء وهبي لو كنت فن دبي اكىم حسني

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