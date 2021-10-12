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تامر أفندي يتعاقد مع مؤسسة مجاز لنشر روايته "العمة نور"

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
وقع الكاتب الصحفي تامر أفندي، مدير تحرير البوابة نيوز عقد روايته "العمة نور" مع مؤسسة مجاز للنشر والتوزيع.

تدور أحداث الرواية حول امرأة استقراطية عاشت حياة مترفة في المدينة، قبل أن تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتعصف بها بعض الأحداث السياسية والاجتماعية لتنتقل للعيش في إحدى قرى الريف المصري، لتكون شاهدة على التحولات والفوارق بين القرية والمدينة، لاسيما وقد عاصرت فترة حكم جميع رؤساء مصر، فعاشت كافة الأحداث المصيرية والدقيقة في عمر الوطن.

الرواية تتناول سيرة حياة أو معاناة العمة نور التي تحمل الرواية أسمها، تلك السيدة التي مرت بهزات عنيفة في حياتها الأمر الذي جعلها أيقونة العلم والحكمة، والعقل الذي يلجأ إليه كل من اختبرته الحياة في ضائقة أو أزمة.

في سياق الأحداث تقدم لنا الرواية من خلال مشاهدات العمة نور تلك التناقضات بين مجتمع المدينة والقرية والقواسم المشتركة بينهما أيضًا، وذلك من خلال معايشة الكثير من الأحداث.

جدير بالذكر أن تامر أفندي صدر له في وقت سابق، ديواني "الموت حبا" و"كراكيب"، والمجموعة القصصية "عمود المقابر" وكتاب "حواديت عيال كبرت".

الكلمات المفتاحية

تامر أفندي الفجر الفني العمة نور البوابة نيوز

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