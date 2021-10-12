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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية (بنك حياة كريمة)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021 مذكرة تفاهم مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية، حيث وقع سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المذكرة نيابة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومن جانب الشبكة الدكتور معز الشهدي الرئيس التنفيذي لها.

 وأشار مصدر مسئول بالأمانة العامة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذاً للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشركات لتحقيق الأهداف وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة الإقليمية من أجل التنمية.

 كما يتطلع الجانبان من خلال هذا التعاون المشترك إلى تسريع وتيرة التنمية في المنطقة العربية وتبني عدد من المشاريع الإقليمية والتي تهدف إلى رفع الوعي والترويج لأهداف التنمية المستدامة ووضع معايير للاستدامة للمؤسسات المختلفة، ودعم الدول العربية التي تعاني من نزاعات.
 هذا وتعتبر شبكة بنوك الطعام عضواً في المبادرة العربية للقضاء على الجوع وهي إحدى مبادرات اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.

الكلمات المفتاحية

مذكرة تفاهم جامعة الدول العربية

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