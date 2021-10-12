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وزير الأوقاف: تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي أفعال وليس أقوالاً

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:47 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمود الجلاد
شارك محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في ورشة عمل تدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة والتي نظمها المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، بحضور كلٍّ من: الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والأستاذ الدكتورمحمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، والأستاذ الدكتور جمال أبو السرور رئيس المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والقمص رافائيل ثروت ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 تبوأت المرأة بقوة موقع الوزيرة
وفي كلمته أكد محمد مختار جمعة أن التمكين للمرأة في عهد الرئيس السيسي أفعال وليس أقوالًا، فقد تبوأت المرأة بقوة موقع الوزيرة، والمحافظة، والنائبة البرلمانية، والقاضية، وتم التمكين لها في جميع مؤسسات الدولة، والأوقاف كإحدى مؤسسات الدولة الوطنية أولت المرأة اهتمامًا بالغًا في العمل الدعوي واعظة، والعمل القيادي وكيلة وزارة ومديرًا عامًا، وفي مختلف مواقع العمل القيادي بالوزارة.
إنصاف المرأة مطلب ديني ووطني وإنساني
 كما أكد أن إنصاف المرأة مطلب ديني ووطني وإنساني، وأن دور المرأة رائد في الحضارة الإسلامية والعربية والمصرية، وأن تجربة الواعظات والراهبات معًا تعد أنموذجًا رائدًا في العمل الوطني تتبناه وزارة الأوقاف بالشراكة مع الكنائس المصرية والمجلس القومي للمرأة.

كما بين في كلمته أن المرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه، وقد عبر القرآن الكريم في جميع آياته عن المرأة بالزوج، ولم يذكرها بلفظ الزوجة مرة واحدة، للتكافؤ حتى في اللفظ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "، ويقول سبحانه: " وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا "، ويقول سبحانه: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا "، ويقول سبحانه: “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ " ويقول سبحانه: "ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ"، حيث يعبر بالزوج هنا عن النظير، والضريب، والشبيه في السيرة، والمسلك.

وفي تأكيد حق المرأة، وإكرامها، وإنصافها يقول الحق سبحانه وتعالى: " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا "، ويقول سبحانه: "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ"، ويقول سبحانه وتعالى: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

وفي ختام حديثه أكد أن الوطن لأبنائه جميعًا، وهو بهم جميعًا، وعلينا أن نتحول بثقافة تمكين المرأة وفهم قضاياها فهمًا دينيًّا صحيحًا من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع بالنزول إلى القرى والنجوع والوديان وغيرها، وهو ما تقوم به وزارة الأوقاف بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب وغيرها.

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وزير الأوقاف وزارة الأوقاف تمكين المرأة الأوقاف

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