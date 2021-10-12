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ضبط بائعة متجولة بالمترو عرضت ملابسات نسائية بالعلن

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:49 م
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات صورة تم تداولھا على موقع التواصل الإجتماعي "فیسبوك" تتضمن عرض بعض الملابس النسائیة بإحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسیدات، وتم ضبط مرتكبة الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات صورة تم تداولھا على موقع التواصل الإجتماعى "فیس بوك" تتضمن عرض بعض الملابس النسائیة معلقة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسیدات.
تحدید مرتكبة الواقعة
 بإجراء التحریات أمكن تحدید مرتكبة الواقعة وتبین أنھا (بائعة متجولة - مقیمة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمحافظة القاھرة)، وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھا، وذلك حال تواجدھا بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الزیتون بالقاھرة، وبحوزتھا حقیبة بداخلھا الملابس المشار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونیة. إلیھا لبیعھا والتربح منھا، وبمواجھتھا إعترفت بإرتكابھا الواقعة على النحو المشار إليه.

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