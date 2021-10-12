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بتكلفة 18 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين جدد بكفر الشيخ

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عمرو الشامي
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، مدرسة سنديون الرسمية للغات، بقرية سنديون، بمركز فوه، بتكلفة 8 ملايين و775 ألف جنيه، على مساحة3931م2، وتضم 14 فصلًا، تضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سلامه الويشي، مدير عام التعليم العام،ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس محمد سلامة مدير عام هيئة الأبنية التعليمي، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، والدكتور احمد وعيوع، مدير إدارة فوه التعليمية.

كما افتتح المحافظ ونائبه، مدرسة قبريط الرسمية لغات، بتكلفة 8 ملايين و775 ألف جنيه، على مساحة5108م2، وتضم 14 فصلًا، وغرفة مجالات وكمبيوتر ومكتبة 3 معامل، واستمع لشرح المعلمين ويحاور الطلاب فيما يدرس لهم.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، وأطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحة الطلاب والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما وجه بالاستعانة بالتعليم الفنى لتزيين المدارس وزيادة المساحة الخضراء،وتوفير العاب للاطفال.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكدًا ان هناك إهتمام كبير بالعملية التعليمية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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مجلس الوزراء كفر الشيخ فيروس كورونا افتتاح مدرستين جدد بكفر الشيخ

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