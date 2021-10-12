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"صقر ٨٧" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا 

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:53 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
بسام عبدالحميد
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الاجتماع الختامى لفعاليات التدريب العملى المشترك "صقر ٨٧" الذى يتم تنفيذه فى الفترة من ١٠ إلي ١٢ أكتوبر الجارى.

وأوضح محافظ قنا أن التدريب العملى المشترك "صقر ٨٧" شهد على مدار اليومين الماضيين فرض مجموعة من الأحداث والمواقف الطارئة لإختبار قدرات الأجهزة التنفيذية والأمنية بنطاق محافظة قنا فى التعامل مع تلك الأزمات، من خلال عدد من السيناريوهات والخطط التى تم عرضها، والتي أثبتت قدرة الأجهزة التنفيذية للمحافظة على إدارة وإحتواء الأزمة، والحد من خسائرها سواء بالإعتماد على الإمكانيات المحلية أو من خلال الإستعانة بدعم من المحافظات المجاورة. 

وأضاف محافظ قنا أنه تم خلال الإجتماع عرض وتقييم خطط الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات التى تضمنت كل الإجراءات العاجلة ومتوسطة الأجل وبعيدة المدى لحل الأزمة، مشيرا إلي أنه تم مناقشة مسئولى الأجهزة التنفيذية فى الخطط التى تم عرضها ومدى كفاءتها وفاعليتها فى التغلب على الأزمات المفروضة،كما تم عرض الدروس المستفادة من المواقف الطارئة لتفادى التعرض لمثل هذه الأزمات مستقبلا. 

ومن جانبه أشاد مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي بالجهود المبذولة من قِبل الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة قنا،ومكتب المستشار العسكرى،والأجهزة التنفيذية لنجاحهم فى التعامل مع السيناريوهات الموضوعة، كما أبدى بعض الملاحظات لبعض الجهات لتحسين الاداء وتلافي أية عوائق محتملة.

وفى ختام اللقاء قدم محافظ قنا الشكر والتقدير للقوات المسلحة، وقوات الدفاع الشعبي،والأجهزة الأمنية لحرصهم على تنفيذ تدريبات عملية مشتركة مع الأجهزة التنفيذية لدرء أى مخاطر أو كوارث أو أزمات قد تواجه البلاد.
"صقر ٨٧" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا 
"صقر ٨٧" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا 
"صقر ٨٧" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا 
"صقر ٨٧" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا 
"صقر ٨٧" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا 
"صقر ٨٧" تختبر قدرات الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمات والكوارث بقنا 

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