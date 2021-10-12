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ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:56 م
حملات مرورية- أرشيفية
حملات مرورية- أرشيفية
داليا عادل
شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

جهود الحملات المرورية 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6289 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2464 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 185 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 مخالفات الدراجات النارية، 4 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة لشروط التراخيص خلال الـ24 ساعة الماضية.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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