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"حجم التعاملات وصل ٦٠٠ ألف جنيه".. ضبط شخصين لاتجارهما بالعملة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:56 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
أكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة قیام شخصین أحدھما مقیم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنیا، والثانى یعمل بالخارج بإحدى الدول، بتجمیع مدخرات العاملین بتلك الدولة بالعملة الأجنبیة من خلال الثانى وإرسالھا للأول مع العائدین من الخارج لیقوموا بتسلیمھا له بما یعادلھا بالجنیه المصرى، وعقب ذلك یقوم الأول بإرسالھا لذوى العاملین بالخارج من أبناء محافظة المنیا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالیة بالمخالفة للقانون.

إدارة الأموال العامة
 عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبط المتھم الأول، وبمواجھته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إلیه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد بخارج البلاد".

كما تبین أن حجم تعاملاتھما طبقًا للفحص المستندى (600 ألف جنیه).

إجراءات قانونية 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية ضبط شخصين المنيا اتجار في العملة إدارة الأموال العامة

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