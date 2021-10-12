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تراجع عجز الميزان التجاري 14.6% في يوليو

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 14.6% لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء 12 أكتوبر في النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية لشهر يوليو 2021 أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 31.5% لتصل إلى 2.94 مليار دولار، مقابل 2.24 مليار دولار على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8% لتسجل 5.82 مليار دولار في يوليو من العام الحالي، مقابل 5.61 مليار قبل عام.

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