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"مش بينافس الشناوي".. نجم منتخب مصر السابق يدافع عن الحضري

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:01 م
الحضري والشناوي
الحضري والشناوي
الفجر الرياضي
علق محمد عمارة نجم منتخب مصر السابق على فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة على المنتخب الليبي في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

"مش بينافس الشناوي".. نجم منتخب مصر السابق يدافع عن الحضري 
وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " واضح ان المدير الفني فارض شخصيته على اللاعبين وتدحيدًا خط الدفاع هم الأنسب، كنا بنعاني من الأطراف وحاليًا بنتحسن".

وتابع " بصمة الراجل بتظهر مرة في مرة، الدوري محتاج يشتغل بانتظام وباريحية، الراجل ده هيبني منتخب كويس".

واضاف "مش عاوز الناس تبقى متحاملة على عصام الحضري، في بداية مشواره مع التدريب، ممكن الإشارة بتاعة الشناوي انه كان عاوز يكمل وكان حريص انه يبقى منضم".

وواصل "لو الشناوي 60% سليم هغامر وهلاعبه، في رأيي إن ابو جبل ومحمد بسام لا يقلوا عن محمد الشناوي".

وأردف عمارة "ممكن يكون الشناوي اتسال وقال اقدر العب مش عاوزين نظلم الحضري، الحضري عاوز ينجح هيكون عاوز يلاعب الأنسب، هو مش بينافس الشناوي، الناس متحاملة على الحضري".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الشناوي الحضري الاهلي

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