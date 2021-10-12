غدًا.. نوال الزغبي تطرح برومو أحدث كليب "عكس الطبيعة"

ن المقرر طرح الأغنية كاملة غدا الساعة 6 بتوقيت بيروت و5 بتوقيت القاهرة.



و من جانب أخر يذكر أن نوال الزغبي قد طرحت أغنيتها بعنوان "علية أبتسامة" باللهجة الخليجية منذ فترة وهي من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.



وتقول كلمات الأغنية: "عليه إبتسامة تقوم قيامة، تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه، سابي ها العالم بالحلا دايم، والأرض صارت تموت بدوسة أقدامه، عليه إبتسامة تقوم قيامة،

تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامه، سابي ها العالم بالحلا دايم، والأرض صارت تموت بدوسة أقدامه".

طرحت الفنانة نوال الزغبي برومو كليب "عكس الطبيعة" عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وم