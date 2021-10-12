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الزمالك يتفقد الملعب الفرعي باستاد كاساراني

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:04 م
الزمالك
الزمالك
حرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد الملعب الفرعي باستاد كاساراني الذي سيخوض عليه الفريق تدريباته في الرابعة عصر اليوم بتوقيت كينيا، الثالثة بتوقيت القاهرة.

وتفقد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وإبراهيم زارع إداري الفريق أرضية الملعب وتم الاتفاق على تخصيص بوابة لدخول حافلة الفريق ، كما تم الاتفاق على رش الملعب بالمياه قبل انطلاق التدريب.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

الكلمات المفتاحية

كينيا توسكر الزمالك

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