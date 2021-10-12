أزمة بين معلمة وولي أمر تصل لقسم الشرطة.. ونقابة المعلمين تتدخل

تلقت غرفة العمليات المركزية بنقابة المعلمين برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، شكوى من إيمان إبراهيم محمد معلمة بمدرسة (بلتان الرسمية للغات) بطوخ محافظة القليوبية، بتعدى ولي أمر عليها بالسب والإهانة، لأنها طبقت تعليمات وزارة التربية والتعليم، ومنعته من دخول فناء المدرسة أثناء خروج التلاميذ .





محضر لولي أمر

وقام محمد بكري بيومي، مدير المدرسة بإبلاغ الشرطة، وحررت المعلمة محضرا لولي الأمر.





وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية بطوخ، بالتدخل ومتابعة محامى اللجنة النقابية لتطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر ، والحفاظ على حق المعلمة المتفانية فى عملها وتمسكها بمنع التزاحم داخل المدرسة تنفيذاً للشروط الصحية والوقائية .





وقادت اللجنة النقابية، مفاوضات صلح بين الطرفين، مع الحفاظ على حق المعلمة الأدبي والمعنوي، وتقدم ولي الأمر باعتذار للمعلمة أمام جميع العاملين بالمدرسة، لرد هيبتها وكرامتها أمام زملائها وطلابها، وتم تحرير محضر صُلح بينهما، بعد ذلك لانهاء الأزمة.

وقام حسن عنتر رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بطوخ بتكريم المعلمة، لتحملها الصعاب من أجل صحة وسلامة طلابها، ومنحها درع من النقابة نيابة عن خلف الزناتى نقيب المعلمين .





نقابة المعلمين