بعد توليها رئاسة "القومي للمرأة" ليوم واحد.. رينا حازم تعلق (فيديو)

روت رينا حازم، تفاصيل توليها منصب رئيس المجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجبت"، تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة.





وقالت "رينا حازم"، خلال حوارها عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إنها استفادت كثيرًا من تجربتها ومن نصائح الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، معقبة: "كان يوم عظيم بجد".



