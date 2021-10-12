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بعد توليها رئاسة "القومي للمرأة" ليوم واحد.. رينا حازم تعلق (فيديو)
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:59 م
رقية جمال
روت رينا حازم، تفاصيل توليها منصب رئيس المجلس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجبت"، تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة.
وقالت "رينا حازم"، خلال حوارها عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، إنها استفادت كثيرًا من تجربتها ومن نصائح الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، معقبة: "كان يوم عظيم بجد".
وتابعت رئيس القومي للمرأة لمدة يوم واحد، أنها تعلمت أن يكون لها هدف وتعمل على توعية الفتيات على تحقيق أهدافهم والتعبير عن أفكارهم وآراءهم بحرية، موضحة أن تبادل الأدوار مع المسئولين يجعلنا نتعرف على مسئوليته، ونضع أنفسنا مكانه، فالمسئول يكون مسئول عن عدد هائل من الأفراد.