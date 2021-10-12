Advertisements

مران الزمالك .. رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:01 م
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
رامي بشاي

واصل الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

وخضع سيسيه لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم خاض فقرة أخرى بالركض في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة على هامش مران المستبعدين من مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

وخضع سيسيه إلى مجموعة من الفحوصات الطبية عقب عودته من بلاده، وذلك للوقوف على حالته بعد خضوعه لجراحة في الركبة خلال تواجده معاراً بصفوف الاتحاد السكندري بالموسم الماضي.

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

"مش بينافس الشناوي".. نجم منتخب مصر السابق يدافع عن الحضري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ 34 دقيقة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا وحظوظ التأهل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب القاهرة والإسكندرية فى ذكرى زلزال 1992

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم التجديد للثنائي الناري

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:17 م

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

12:18 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

11:59 ص

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements