Advertisements

بعد ضمان التأهل لكأس العالم.. ألمانيا تسعى للوصول للمستوى المطلوب

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:59 م
المانيا
المانيا
وكالات
تسير ألمانيا في الطريق الصحيح نحو كأس العالم 2022 لكرة القدم، بعدما أصبحت أول دولة أوروبية تضمن الظهور في النهائيات، لكن الفريق يدرك أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل المطلوب للوصول إلى أعلى المستويات.

وفازت بطلة العالم أربع مرات بنتيجة 4-0 على مقدونيا الشمالية، لتضمن البقاء على قمة المجموعة العاشرة قبل آخر جولتين، مع محاولة تعويض الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، ثم الخروج من دور الستة عشر في بطولة أوروبا هذا العام.

وقال ليون جوريتسكا لاعب وسط ألمانيا "يجب أن نتحلى بالتواضع في الوقت الحالي. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها في هذه المباراة".

وأضاف "لدينا الإمكانات لكن علينا أن نتطور معا كفريق، ويجب أن نستخدم كل مران لتنفيذ ذلك. نحن على الطريق الصحيح لكن لا يزال لدينا بعض العمل".

وفازت ألمانيا بمبارياتها الخمس تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب يواخيم لوف بعد الأداء المحبط في آخر بطولتين دوليتين.

ويبدو أن فليك، الذي شغل منصبه في سبتمبر أيلول بعد فترة ناجحة مع بايرن ميونخ، وصل إلى المزيج المناسب بين الشباب والخبرة، ومع النجاح في استخراج أفضل ما لدى المخضرم توماس مولر بعد استبعاده بواسطة لوف على مدار حوالي عامين.

وسجلت ألمانيا 18 هدفا واستقبلت أربعة أهداف في آخر خمس مباريات ورغم واقع أنها لعبت ضد منافسين متوسطين مثل ليختنشتاين وأرمينيا ورومانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية، فإن الأداء رفع مستوى توقعات المشجعين.

وقال كاي هافرتز الذي سجل هدفا أمام مقدونيا الشمالية "أظهرت المباريات القليلة الماضية الإمكانات المتوفرة في فريقنا. كان الأمر صعبا علينا خاصة بعد بطولة أوروبا، وكنا نريد التأهل سريعا".

وأضاف "تمنحنا هذه السلسلة (من الانتصارات) ثقة كبيرة، لكن لا يزال الطريق طويلا أمامنا".

وتبقى ألمانيا تعاني في الجانب الدفاعي خاصة في الهجمات المرتدة السريعة، كما أنها تفتقر أحيانا للدقة في الهجوم.

وقال هافرتز "عندما تلعب مع ألمانيا، فإن الأمر يتعلق بالفوز بالألقاب والوصول إلى أعلى المستويات".

وأضاف "هكذا سوف نصل إلى كأس العالم العام المقبل لكن أمامنا الكثير من العمل. سنفعل كل شيء حتى يكون بوسعنا في الموسم المقبل أن نستعد بشكل رائع للبطولة".

الكلمات المفتاحية

كاس العالم كأس العالم المقبل المانيا أمام مقدونيا الشمالية

أخبار تهمك

"مش بينافس الشناوي".. نجم منتخب مصر السابق يدافع عن الحضري

منذ أقل من ساعتين

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ 37 دقيقة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ ربع ساعة

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب القاهرة والإسكندرية فى ذكرى زلزال 1992

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم التجديد للثنائي الناري

منذ ساعة

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

لوف يكشف عن احتياجات منتخب ألمانيا قبل يورو 2020

لوف يودع المنتخب الألماني بمؤتمر صحفي بعد توديع أمم أوروبا

لا وقت للبكاء في ألمانيا بعد الخروج من اليورو

لاعب عربي في قائمة ألمانيا لتصفيات المونديال

ألمانيا تهزم ليختنشتاين في تصفيات كأس العالم 2022

فليك يخالف عادة لوف قبل إعلان قائمة ألمانيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

02:17 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

12:18 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements