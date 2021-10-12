بعد ضمان التأهل لكأس العالم.. ألمانيا تسعى للوصول للمستوى المطلوب

تسير ألمانيا في الطريق الصحيح نحو كأس العالم 2022 لكرة القدم، بعدما أصبحت أول دولة أوروبية تضمن الظهور في النهائيات، لكن الفريق يدرك أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل المطلوب للوصول إلى أعلى المستويات.





وفازت بطلة العالم أربع مرات بنتيجة 4-0 على مقدونيا الشمالية، لتضمن البقاء على قمة المجموعة العاشرة قبل آخر جولتين، مع محاولة تعويض الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018، ثم الخروج من دور الستة عشر في بطولة أوروبا هذا العام.





وقال ليون جوريتسكا لاعب وسط ألمانيا "يجب أن نتحلى بالتواضع في الوقت الحالي. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها في هذه المباراة".





وأضاف "لدينا الإمكانات لكن علينا أن نتطور معا كفريق، ويجب أن نستخدم كل مران لتنفيذ ذلك. نحن على الطريق الصحيح لكن لا يزال لدينا بعض العمل".





وفازت ألمانيا بمبارياتها الخمس تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب يواخيم لوف بعد الأداء المحبط في آخر بطولتين دوليتين.





ويبدو أن فليك، الذي شغل منصبه في سبتمبر أيلول بعد فترة ناجحة مع بايرن ميونخ، وصل إلى المزيج المناسب بين الشباب والخبرة، ومع النجاح في استخراج أفضل ما لدى المخضرم توماس مولر بعد استبعاده بواسطة لوف على مدار حوالي عامين.





وسجلت ألمانيا 18 هدفا واستقبلت أربعة أهداف في آخر خمس مباريات ورغم واقع أنها لعبت ضد منافسين متوسطين مثل ليختنشتاين وأرمينيا ورومانيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية، فإن الأداء رفع مستوى توقعات المشجعين.





وقال كاي هافرتز الذي سجل هدفا أمام مقدونيا الشمالية "أظهرت المباريات القليلة الماضية الإمكانات المتوفرة في فريقنا. كان الأمر صعبا علينا خاصة بعد بطولة أوروبا، وكنا نريد التأهل سريعا".





وأضاف "تمنحنا هذه السلسلة (من الانتصارات) ثقة كبيرة، لكن لا يزال الطريق طويلا أمامنا".





وتبقى ألمانيا تعاني في الجانب الدفاعي خاصة في الهجمات المرتدة السريعة، كما أنها تفتقر أحيانا للدقة في الهجوم.





وقال هافرتز "عندما تلعب مع ألمانيا، فإن الأمر يتعلق بالفوز بالألقاب والوصول إلى أعلى المستويات".





وأضاف "هكذا سوف نصل إلى كأس العالم العام المقبل لكن أمامنا الكثير من العمل. سنفعل كل شيء حتى يكون بوسعنا في الموسم المقبل أن نستعد بشكل رائع للبطولة".



