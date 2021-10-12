المستشار تركي آل الشيخ: 20 أكتوبر مسيرة افتتاح موسم الرياض



نشر المستشار تركي آل الشيخ، مقطع ڤيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للترويج عن موسم الرياض.



وعلق تركي، على الڤيديو قائلًا،:"10-20 … مسيرة افتتاح #موسم_الرياض".





جدير بالذكر أن موسم الرياض يضم 14 منطقة، بينها منطقتان مستمرتان طوال مدة الحدث، هما: «البوليفارد»، و«فيا رياض»، حيث سيقدم أكثر من 7500 فعالية، و350 عرضًا موسميًا، و100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية، إلى جانب عدد من المسرحيات، والحفلات الغنائية التي لا تتجاوز 2 في المائة من فعاليات موسم الرياض.



وتشتمل فعاليات هذا العام أيضًا على 70 حفلة غنائية، و70 مقهى، و350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و100 تجربة تفاعلية، و6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و200 مطعم، ومصارعة حرة، و10 معارض عالمية، ومباراتين عالميين.



