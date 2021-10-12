Advertisements

المستشار تركي آل الشيخ: 20 أكتوبر مسيرة افتتاح موسم الرياض

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:09 م
المستشار تركي أل شيخ
المستشار تركي أل شيخ
نور طلعت

نشر المستشار تركي آل الشيخ،  مقطع ڤيديو قصير  عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للترويج عن موسم الرياض.

وعلق تركي، على الڤيديو قائلًا،:"10-20 … مسيرة افتتاح #موسم_الرياض".


جدير بالذكر أن  موسم الرياض يضم  14 منطقة، بينها منطقتان مستمرتان طوال مدة الحدث، هما: «البوليفارد»، و«فيا رياض»، حيث سيقدم أكثر من 7500 فعالية، و350 عرضًا موسميًا، و100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية، إلى جانب عدد من المسرحيات، والحفلات الغنائية التي لا تتجاوز 2 في المائة من فعاليات موسم الرياض.

وتشتمل فعاليات هذا العام  أيضًا على 70 حفلة غنائية، و70 مقهى، و350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و100 تجربة تفاعلية، و6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و200 مطعم، ومصارعة حرة، و10 معارض عالمية، ومباراتين عالميين.

الكلمات المفتاحية

موسم الرياض تركي آل الشيخ الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. هزة أرضية تضرب القاهرة والإسكندرية فى ذكرى زلزال 1992

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

"مش بينافس الشناوي".. نجم منتخب مصر السابق يدافع عن الحضري

منذ أقل من ساعتين

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ 14 دقيقة

انفراد - تعرف على قيمة الشرط الجزائي في عقد موسيماني مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم التجديد للثنائي الناري

منذ ساعة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفقد منطقة البوليفارد قبل الإفتتاح الرسمي

آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم

تركي آل شيخ: لولا محمد بن سلمان ماحدث "موسم الرياض الترفيهي"(فيديو)

مطلق سلطان: موسم الرياض فاجئ الجميع وأنتعشت السياحة بفضل "تركي آل شيخ"

عاجل.. تركي آل الشيخ يعرض أولى لقطات حفل الشاب خالد بموسم الرياض (فيديو)

عاجل.. تركي آل الشيخ عن حفل عمرو دياب بموسم الرياض: "نار"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

02:17 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

12:18 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements