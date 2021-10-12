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الولايات المتحدة تدعو أوبك لعمل المزيد بشأن أسعار النفط

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر

قال مسؤول بالإدارة الأميركية، إن البيت الأبيض يتمسك بدعواته للدول المنتجة للنفط "لعمل المزيد" لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وذلك بعدما سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يراقب عن كثب تكلفة النفط والبنزين ويستخدم "كل أداة تحت تصرفنا للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق الطاقة الأميركية والعالمية لضمان أسواق للطاقة مستقرة وموثوق بها."

وقال إن مسؤولين أميركيين أثاروا بواعث قلقهم على مستوى رفيع مع بضعة أعضاء بتحالف أوبك+.

وفي الاجتماع الآخير للمنظمة، أكد مندوبون في منظمة أوبك + أنهم على استعداد للالتزام بالخطة الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بعد أن أوصت لجنة استشارية بالإبقاء على الخطة الحالية دون تغيير،في ظلّ تعافي الطلب على المنتجات البترولية.

وتواجه أوبك+ ضغوطا من بعض الدول لزيادة الإنتاج مجددا من أجل المساعدة في خفض الأسعار في السوق مع تعافي الطلب بشكل أسرع من المتوقع في بعض أنحاء العالم.

 

     

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