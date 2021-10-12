Advertisements

"أمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا الأربعاء
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بمطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

الكلمات المفتاحية

طقس الأرصاد اجواء خريفية أمطار

أخبار تهمك

"مش بينافس الشناوي".. نجم منتخب مصر السابق يدافع عن الحضري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

عاجل.. هزة أرضية تضرب القاهرة والإسكندرية فى ذكرى زلزال 1992

منذ حوالي 3 ساعات

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن موسيماني

منذ ثلث ساعة

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ 38 دقيقة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم التجديد للثنائي الناري

منذ ساعة

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ ربع ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحر من طقس غد الثلاثاء

الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء بسبب هذه الظاهرة

الأرصاد تعلن: طقس حار على الوجه البحري وشمال الصعيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

02:17 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

12:18 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements