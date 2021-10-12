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"القوى العاملة" تطلق مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" بالمنوفية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:09 م
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
أكدت وزارة القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وزارة القوى العاملة
وقالت وزارة القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-احمى نفسك".

القوى العاملة بالمنوفية
من جانبه، قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، إن المبادرة وصلت المحافظة، وتعقدها المديرية بحضور 80 من أخصائي ومسؤولي السلامة فى 40 من الشركات العاملة بمدينة السادات، بمشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بحضور سهير نصر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وعمر خالد عبد العزيز المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة راية فودز الشركة الراعية للمبادرة.

وأشار الزقم إلى أن المبادرة تناولت كيفية العمل الآمن فى ظل جائحة كورونا للوصول إلى بيئة عمل آمنة والحفاظ على الثروة البشرية من العاملين فى مجالات الإنتاج المختلفة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية سياسة السلامة فى الشركة واهتمامها بالمشاركة فى هذه الفعاليات وتشجيعها.

وفي نفس السياق، أوضحت سهير الليثى أن رسالة وزراة القوى العاملة تتمثل في تعزيز وتعميق وإيصال رسالة ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين من أجل الحفاظ على أمن وسلامة العاملين وسلامة المنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مؤكدة دعم وزير القوى العاملة لهذه الرسالة والعمل على توصيلها لجميع القطاعات وليس فقط العاملين في المجال الصناعي.

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