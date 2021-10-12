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طريقة تحضير بيتزا مارجريتا في المنزل

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
نقدم لكم  في السطور التالية، طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل مثل المطاعم، للحصول على الطعم المطلوب ولتقديمها لأفراد أسرتك بالهنا والشفا:

بيتزا مارجريتا
الدقيق الأبيض : 3 اكواب
خميرة : ملعقة صغيرة
ملح : نصف ملعقة صغيرة
الزيت النباتي : ربع كوب
ماء دافئ : حسب الحاجة

حشوة البيتزا :
طماطم : 4 حبات (مبشورة)
زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
صلصة طماطم : ملعقة كبيرة
الثوم : فص (مهروس)
ريحان ناشف : ملعقة صغيرة
ملح : نصف ملعقة صغيرة
أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)
الفلفل الأبيض : رشّة
جبن موزاريلا : 200 غم (مبشور)

طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم

لتحضير العجينة: 
- قومي بوضع المواد الجافة في طبق كبير ثم قومي بتحريكها جيداً حتى تختلط 
- أضيفي إليها الزيت والماء الدافئ واخلطي جيداً حتى تتشرب المواد الجافة السوائل.
- قومي بإخراج العجينة وكملي عجنها على طاولة المطبخ مع الاستمرار في عجنها لمدة 10 دقائق
- ابدأي في تكوير العجينة وأعيديها إلى الطبق مع بضع قطرات زيت على وجهها حتى لا تتكون قشرة عليها ثم غطّي الوعاء بكيس نايلون واتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

لتحضير الحشوة: 
- قومي بتسخين الزيت في قدر عميق وأضيفي الثوم وقلبيه 
- أضيفي صلصة الطماطم والأوريغانو وأضيفي الطماطم والملح والفلفل والريحان المجفف.
- قومي بخفض النار واتركي الصلصة تتكاثف لمدة 15 دقيقة مع تحريكها باستمرار.
- قومي بإطفاء النار واستخدمي الصلصة بعد أن تبرد.
- بعد أن تتخمر العجينة قومي بتجهيز صينية خبز قصيرة الحواف وادهنيها بالقليل من الزيت.
- افردي العجينة في الصينية بحيث تصبح رفيعة واتركيها لترتاح لمدة 15 دقيقة ثم قومي بإشعال الفرن على حرارة 180 مئوية.
- ابدأي بفرد الحشوة وهي باردة أعلى العجينة ثم انثري الجبنة المبشورة عليها
- قومي بإدخال الصينية إلى الفرن واخبزيها لمدة 10 دقائق تقريباً وحمري الوجه حتى تكتسب الجبنة لوناً ذهبياً.

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