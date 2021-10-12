مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات يرتفع بنسبة 0.55%





ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 0.55% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، ويعد هذا الارتفاع هو الأول منذ 31 شهرًا.





وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع التضخم بنسبة 0.43% على أساس شهري.





وجاء هذا الارتفاع مدعوما بزيادة أسعار 6 مجموعات، منها الترويح والثقافة بنسبة 4.08%، وخدمات النقل بنسبة 1.37%، في حين انخفضت أسعار 3 مجموعات وهي السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.13%، والاتصالات بنسبة 0.06% والمطاعم والفنادق بنسبة 0.14%، بينما لم تتغير الأسعار في مجموعات التبغ والتعليم والخدمات الصحية.











