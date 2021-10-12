Advertisements

الأسهم الأوروبية تتراجع قبل إعلان نتائج الشركات

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء 12 أكتوبر وسط مخاوف المستثمرين من أن يضر ارتفاع أسعار السلع الأولية بتعافي أرباح الشركات وتأثرت المعنويات كذلك بظهور دلائل جديدة على مشكلات لدى مجموعة Evergrande الصينية للاستثمارات العقارية.

وهبط المؤشر STOXX600 الأوروبي بنسبة 0.9% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضات مماثلة في الأسواق الآسيوية.

والمؤشر الآن أقل بنحو 5% من ذروته في شهر أغسطس.

وتراجعت أسهم شركات التعدين والمصارف وشركات الكيماويات بأكثر من 1%، وقادت الانخفاضات في الجلسة الصباحية حتى بعد أن فقد ارتفاع أسهم شركات النفط وسلع أخرى الزخم.

الكلمات المفتاحية

البورصة العالمية الاسهم الاوروبية ارتفاع الاسهم الاوروبية

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

منذ 40 دقيقة

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

منذ حوالي 3 ساعات

في هذه الحالة.. "الإسكان" تعلن الإعفاء من 90 % من غرامات تأخير الأقساط

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

"مش بينافس الشناوي".. نجم منتخب مصر السابق يدافع عن الحضري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ 18 دقيقة

الأهلي يفاوض بديل موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب القاهرة والإسكندرية فى ذكرى زلزال 1992

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم التجديد للثنائي الناري

منذ ساعة

رد قوي من وزير التعليم عن اهتمام الدولة بالطرق والكبارى على حساب المدارس (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

البورصات الأوروبية تتراجع عن أعلى مستوي فى شهر

الأسهم الأوروبية تتعافي بعد خسائر الأسبوع الماضي

أسهم أوروبا قرب ذروتها مع صعود قطاعي التعدين والتكنولوجيا

أسهم أوروبا تهبط عن ذرى قياسية مع صعود العملات

أسهم أوروبا تهبط مع صعود العملات العالمية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

02:17 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

12:18 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "الجناح الطائر" لمدة موسمين

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements