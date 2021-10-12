الأسهم الأوروبية تتراجع قبل إعلان نتائج الشركات





تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء 12 أكتوبر وسط مخاوف المستثمرين من أن يضر ارتفاع أسعار السلع الأولية بتعافي أرباح الشركات وتأثرت المعنويات كذلك بظهور دلائل جديدة على مشكلات لدى مجموعة Evergrande الصينية للاستثمارات العقارية.





وهبط المؤشر STOXX600 الأوروبي بنسبة 0.9% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضات مماثلة في الأسواق الآسيوية.





والمؤشر الآن أقل بنحو 5% من ذروته في شهر أغسطس.





وتراجعت أسهم شركات التعدين والمصارف وشركات الكيماويات بأكثر من 1%، وقادت الانخفاضات في الجلسة الصباحية حتى بعد أن فقد ارتفاع أسهم شركات النفط وسلع أخرى الزخم.



