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7 ميداليات مصرية في بطولة إفريقيا للسباحة باليوم الأول

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:14 م
السباحة المصرية
السباحة المصرية
الفجر الرياضي

جذبت السباحة المصرية أنظار الجميع فى اليوم الأول للبطولة الأفريقية للعمومي رجال وسيدات  والشباب تحت 18عانا أولاد وبنات ، التى تستضيفها العاصمة الغانية أكرا ، حيث حصل ابطالنا على سبع ميداليات متنوعة فى اليوم الأول للبطولة بواقع ذهبية ، وخمس فضيات ، وبرونزية واحدة . 

حصلت السباحة  سارة السمان علي الميدالية الذهبية في سباق ٥٠ متر ظهر ،  وفي نفس السباق حصلت زميلتها رغد محمد علي الميدالية الفضية وفى سياق 100 حرة حصلت السباحة  فريدة سمره علي الميدالية الفضيه ، وفي نفس السباق حصلت السباحة كارين عبد الملاك علي الميدالية البرونزية .

وفى سباق 100 صدر حصل السباح  مهند وجيه علي الميدالية الفضية ، وحصل السباح  صهيب خالد علي الميدالية الفضية فى سباق ٥٠ متر ظهر واختتمت السباحة روان تامر ، منافسات اليوم الأول للبعثةةالمصرية بالحصول علي الميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ متر متنوع.

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رياضة السباحة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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