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تفريغ 985 سيارة و2190 طن حديد وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:17 م
الميناء
الميناء
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  CSAV RIO GRANDE التى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 190 متر والغاطس 8.9 متر وذلك لتفريغ 985 سيارة بالميناء. كما استقبل الميناء السفينة NEW MOON التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 2190 طن حديد بالميناء.
دخول وخروج 22 سفينة
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 5 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .
تفريغ 985 سيارة و2190 طن حديد وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد
تفريغ 985 سيارة و2190 طن حديد وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد
تفريغ 985 سيارة و2190 طن حديد وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد
تفريغ 985 سيارة و2190 طن حديد وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

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