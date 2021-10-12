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صفقة القرن.. خطوة مفاجئة تقرب برشلونة من ضم هالاند

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:17 م
هالاند
هالاند
محمد أيمن

كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في عودة برشلونة إلى سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

برشلونة يقترب من الحصول على توقيع هالاند

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة تلقى أكثر من عرض بواسطة صناديق الأستثمار لمساعدة الفريق فيما يخص تمويل صفقة هالاند.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن الأمر لا يتعلق بصندوق إستثماري واحد فحسب بل تم إخضاع العملية للدراسة وإكتشاف أن صفقة هالاند سوف تكون مربحة للغاية حال وقع مع برشلونة.

يُذكر أن البلوجرانا سبق وأن إهتم بالحصول على خدمات اللاعب قبلأن يدخل في أزمات إقتصادية كلفته خسارة أسطورة الفريق ليونيل ميسي الذي رحل صوب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكلمات المفتاحية

هالاند بوروسيا دورتموند برشلونة

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