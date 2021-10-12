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"اقتربنا لألف حالة".. ماذا عن ذروة الموجة الرابعة لكورونا بمصر؟

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:20 م
كورونا
كورونا
محمد العطار
بعد أن اقتربت وزارة الصحة والسكان من تسجيل ألف حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد في مصر، بدأ البعض يشعر بالخطر من اقتراب ذروة الموجة الرابعة لهذا الوباء في البلاد.

وحسب بيانات وزارة الصحة تم تسجيل 846 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس خلال آخر 24 ساعة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب 31 حالة وفاة جديدة.

وبذلك فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 313259 من ضمنهم 264345 حالة تم شفاؤها، و17726 حالة وفاة.

لم نبلغ الموجة الرابعة بعد
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن إصابات كورونا المرصودة اليومية في زيادة مستمرة، لافتًا إلى أن الأمر مؤشر على عدم بلوغ مصر ذروة الموجة الرابعة بعد.

وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف تاج الدين، أن الوصول إلى الذروة يعتمد على ثبات الأعداد لعدة أيام متتالية ثم تبدأ في الانخفاض مرة أخرى، مشيرًا إلى أن توقعات موعد الذروة مبني على الموجات السابقة والوضع الوبائي الحالي.

مصر تقترب الذروة الموجة الرابعة
وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر اقتربت من ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: " داخلين على ذروة الموجة الرابعة، وزيادة الإصابات والوفيات بصورة كبيرة جدًا، وكورونا الآن يأتي لبعض الأشخاص وكأنه دور برد".

موعد ذروة الموجة الرابعة
وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التوقعات تشير إلى الوصول لذروة الموجة الرابعة خلال الأسبوع المقبل، وقد تستمر لفترة معينة، وبعد ذلك يحدث انخفاض في أعداد الإصابات.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الموجة الرابعة لم تشهد تغيرات جوهرية عن الموجات السابقة، ولكن هناك بعض التغيرات الثانوية مثل استمرار ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة، والشعور بالصداع المستمر.

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