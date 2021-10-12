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المصري بالسلوم يتعاقد مع مهاجم بتروجت السابق

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح مصري السلوم في التعاقد محمد رجب مهاجم بتروجيت السابق لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدوري القسم الثاني.

وقام رجب بالتوقيع لمصري السلوم لمدة موسمين في حضور وائل علاء المدير التنفيذي للفريق.

وسبق للاعب المشاركة مع أندية بتروجت و الجونة و الإنتاج الحربي.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية حصول مسؤولو المصري بالسلوم على توقيع عدد كبير من اللاعبين وهم: أحمد عيد حارس كوكاكولا، ومحمود عبدالمنصف حارس الجزيرة، وعبد الرحمن اللاهوني ظهير أيسر تليفونات بني سويف، ومحمود صبري، وجابر سالم، وأحمد الحسيني ثلاثي فريق كوكاكولا، وأحمد حاتم لاعب سوهاج، والنيجيري كاظيم مهاجم منتخب السويس، وأحمد خلف فلافيو مدافع شبان قنا، ويوسف حسن، وحسام حسن لاعب وسط الأقصر.

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