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قرار مفاجئ من الأهلي بشأن موسيماني

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:33 م
موسيماني
موسيماني
محمد نادر
استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على تأجيل ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب رئيس النادي مع اللجنة والجهاز الفني.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن لجنة التخطيط قررت تأجيل كافة الأمور المتعلقة بالتجديد، حتى يتم الحكم بشكل نهائى على موسيماني خلال الموسم القادم، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظاً في مستوى الفريق.

وأضافت المصادر أن اللجنة ترغب في تقييم فترة موسيماني، نهاية الموسم من قِبل مجلس الإدارة وإعطاء الرأي النهائي لها قبل أن يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الملف.

كما أكد المصدر أن الجلسة الأخيرة التي تمت بين وموسيماني والكابتن محمود الخطيب أكد فيها الاخير على موسيماني البقاء، وأنه سوف يتم تقييم التجربه، ولا يقلب من اي شىء بخصوص التجديد عليه فقط أن يركز في كافة البطولات التي يخوضها الفريق وخاصة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع المصدر أن الكابتن محمود الخطيب أكد لموسيماني أن النادي لم يجري اي اتصالات مع أي مدرب أجنبي، وشدد رئيس مجلس الأهلي علي أنه مُستمر مع الفريق ولن يرحل خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط عرضت على زوجة موسيماني (وكلية أعماله) وضع بند يحق للنادي الأهلي فسخ تعاقده مع الجنوب افريقي حال خسارته لأي بطولة بدون شروط جزائية علي النادي خلال تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالتفاوض معها.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي عرض على مويرا موسيماني زيادة عقد بيتسو موسيماني بعد تجديده عقده لـ20 ألف دولار حيث يحصل على 125 ألف دولار ليصل إلي 145 ألف دولار، لكنها طلبت مهلة للتفكير في مسألة ببند فسخ التعاقد حال خسارة أي بطولة بدون شروط جزائية، وتأجيل الأمر لحين معرفة موقف الفريق من مشاركته المحلية في الدوري المصري، المقرر انطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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