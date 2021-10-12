السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية على المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بعين شمس بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

بداية الواقعة

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس فتمكنت من ضبط عاطل بحوزته 70 كيس بلاستيك تحوي مسحوقًا مخدرًا، سلاح أبيض «كتر»، ومبلغ نقدي، هاتف محمول.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح الأبيض لدفاعه عن نشاطه المؤثم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.