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عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

بدأت رابطة الأندية في إنهاء جميع الترتيبات التي تسبق إحتفالية سحب قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز الخاص بالعام الكروي الجديد 2021-2022.

سحب قرعة الدوري المصري الممتاز 

ومن المُنتظر أن يتم تقديم الحفل بواسطة الكابتن أحمد حسام ميدو على أن يتم سحبها بواسطة حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق وأحمد الكأس وكذلك عميد لاعبي العالم الكابتن أحمد حسن.

ويتواجد في قاعة سحب القرعة أحمد دياب رئيس الرابطة مع مندوبي الأندية أبرزهم الكابتن علي أبوجريشة من النادي الأهلي ووليد هويدي من نادي هويدي " مصر المقاصة سابقًا ".

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سحب قرعة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز

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