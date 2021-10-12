بتشارك أعضاءه.. الاتحاد الأوروبي يدرس شراء للغاز الطبيعي للحماية من قفزات الأسعار





يدرس الاتحاد الأوروبي خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء بينما يدرس التكتل سبلا لحماية نفسه من زيادات حادة في أسعار الطاقة.





وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع "صندوق أدوات" لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.





ووفقا لمسودة وثيقة "صندوق الأدوات" إن المفوضية ستدرس الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحها حكومات، من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.





وأضافت الوثيقة أن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، مضيفة أن المشاركة ستكون طوعية.





وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروباهذا العام وسط شح في إمدادات الغاز تصادم مع طلب قوي في اقتصادات تتعافى من جائحة كورونا.





وردت دول أعضاء كثيرة على ذلك بإجراءات على المستوى الوطني مثل فرض سقوف للأسعار وتخفيضات مؤقتة في ضرائب الوقود أو الكهرباء.